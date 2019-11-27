Рязань, , 15:31 — REGNUM В муниципальную собственность попросили отдать многоквартирные дома, земельные участки и коммуникации военного городка посёлка Желтухинский в Скопинском районе Рязанской области. Администрация района направила в адрес Министерства обороны соответствующую информацию. Но власти считают, что сначала необходимо узаконить права на жильё проживающих в нём людей.

Под угрозой выселения находятся жильцы более 300 квартир. Скопинские власти обратились в Минобороны для решения этой проблемы, сообщает Рязанский городской сайт.

«В настоящий момент у большинства проживающих в этих квартирах граждан (в том числе с рождения) нет на руках документов, подтверждающих право на вселение и проживание. Этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны», — отметили в администрации.

Жители поселения утверждают, что заселение в квартиры происходило на основании протоколов жилищных комиссий и ордеров. Люди готовы перекрыть федеральную трассу, если их не перестанут выселять в «никуда».

Читайте ранее в этом сюжете: Под Рязанью жителей военного городка выселяют в никуда