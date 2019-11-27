Москва, , 15:35 — REGNUM Новый подход к планировке плацкартных вагонов позволит увеличить длину спальных мест. Три концепции новых вагонов представили в Федеральной пассажирской компании, дочернем предприятии РЖД.

В первом варианте, как и в существующих вагонах, предусмотрен столик между двумя нижними местами в отсеке и верхние полки. При этом есть раздвижные перегородки между спальными полками, индивидуальные столики и ящики для багажа для пассажиров боковых мест.

Второй вариант напоминает интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками. Длину спального места в этой концепции можно увеличить на 20 см.

В третьей концепции в плацкартном вагоне также есть капсульные места. Планировка верхних и нижних мест идентична, а длина полок больше на 10 см. Сроки утверждения новой концепции пока не известны, отмечает РБК.

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