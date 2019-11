Окленд, Новая Зеландия, , 16:01 — REGNUM Создатели Path of Exile выпустили трейлер нового дополнения для своей игры. Оно называется Conquerors of the Atlas, сообщалось 26 ноября в ролике на YouTube-канале IGN.

Дополнение Conquerors of the Atlas выйдет 13 декабря 2019 года на PC, а 20 декабря на игровых консолях. В нём появятся новая сюжетная линия и пять боссов.

Напомним, Path of Exile — это многопользовательский ролевой экшен от студии Grinding Gear Games. Релиз игры состоялся в 2013 году.

