Калуга, , 15:14 — REGNUM 26 ноября в общественной приемной партии «Единая Россия» в микрорайоне Куровской в Калуге состоялась встреча жителей с депутатом Законодательного собрания области Владимиром Кондюковым и депутатом Городской думы регионального центра Виктором Борсуком.

В Калуге обсудили проблему загрязнения воздуха Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе встречи обсуждались злободневные вопросы жизни микрорайона, в частности рассматривалась деятельность расположенного рядом керамзитового завода, выбросы которого негативно влияют на экологическую обстановку микрорайона. Жители округа отметили, что в последнее время в воздухе много специфической пыли розового цвета, какая бывает от выброса в атмосферу выхлопов труб завода.

Посетив предприятие, депутаты убедились, что жалобы жителей небезосновательны. Директор предприятия Алексей Малахов пояснил, что пробы воздуха проверяются регулярно соответствующими надзорными органами. В принципе, пыль не превышает допустимую норму. Но, стоит признать, что предприятие работает более 30 лет и нуждается в модернизации. Необходимое оборудование, фильтры общей стоимостью 5 миллионов рублей уже закуплены, подготовлена проектная документация на реконструкцию. На днях планируется остановить первую плавильную печь, чтобы с 1 декабря завод полностью встал на реконструкцию. Руководство предприятия планирует вновь запустить завод к маю 2020 года, для работ по ремонту и реконструкции привлечь своих же работников, а те, кто не будет задействован, уйдут в оплачиваемый отпуск согласно трудовому законодательству.

«Мы будем держать ситуацию на контроле. Реконструкция очистных сооружений, регулярная замена фильтров просто необходима. Будем надеяться, что все пройдет успешно, и в результате жители будут дышать чистым воздухом, а предприятие при этом продолжит успешно работать. Мониторить работу предприятия мы продолжим и после реконструкции», — подвел итоги встречи Виктор Борсук.