Рязань, , 15:15 — REGNUM Жители военного городка посёлка Желтухинский в Скопинском районе Рязанской области грозят перекрыть федеральную трассу. Людей по решению суда выселяют из квартир, принадлежавших ранее Министерству обороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Активисты записали несколько видеообращений к губернатору Рязанской области и к президенту РФ. По словам жителей, заселение в квартиры, расположенные на территории военной части 55 443, происходило на основании протоколов жилищных комиссий и ордеров, регистрации во всех инстанциях. В 2011 году войсковую часть исключили из списков закрытых военных городков, и дома должны были передать в Скопинскую муниципальную собственность. До сих пор этого сделано не было.

«Скопинские власти заявили, что им не нужны жители, а нужен пустой городок и 50 миллионов рублей», — говорят жители.

«Жители получают уведомления о выселении и повестки в суд — по исковым заявлениям от Министерства обороны о выселении без предоставления других жилых помещений и без прописки. 11 семей уже получили решение суда. В Скопинском суде находится ещё 175 исковых заявлений, но это не всё, речь идёт о 294 квартирах, а это около тысячи жителей», — из видеообращения.

Своё видеообращение жители записали в нескольких метрах о федеральной трассы М6, которую «вынуждены перекрыть, если их продолжат выселять».