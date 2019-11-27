Краснодар, , 15:08 — REGNUM Четвёртое место в рейтинге городов по уровню качества жизни занял Краснодар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 27 ноября. Исследование проводили специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

По итогам исследования на первое место по качеству жизни вышла Казань, второе место занял Грозный, третье — Тюмень. Краснодар вышел на четвёртое место, опередив Москву, которая стала пятой.

Рейтинг составляется с 2014 года. В 2019 году исследования проводились в 78 городах России, где население превышает 250 тыс. человек. При составлении рейтинга учитывались состояние дорог, общественного транспорта, благоустройство, уровень развития культуры и образования, состояние жилого фонда, благоустройство, качество медицины, а также общее положение дел в городе. Составлялся рейтинг на основе мнений местных жителей — в каждом городе в опросе участвовали не менее 600 человек.

В департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края сообщили, что работа по оценке работы органов местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития и качества жизни проводится и внутри региона — в том числе и на основании опросов.