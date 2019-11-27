Москва, , 15:08 — REGNUM В России 31 декабря превратился в условно рабочий день, считает депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом он заявил 27 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, опровергая утверждения о том, будто он собирается лишить граждан РФ длительных новогодних выходных.

«Я сторонник длительных выходных дней в новогодние праздники, — заверил Нилов. — Я никого не хочу ничего лишать. Я дал комментарий средствам массовой информации относительно того, нужно или не нужно, на мой взгляд, делать 31 декабря выходным днём. Я считаю, что нужно! Кроме этого, напомню, что была инициатива депутатов от фракции ЛДПР, предложивших зафиксировать несколько дней в году на Новый год, а остальные дни дать возможность использовать по собственному желанию работника. Никаких законопроектов на эту тему в Государственной думе сейчас нет. Говорить о том, что я кого-то лишаю праздников, это некорректно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство работающих жителей России (84%) одобряют и поддерживают идею перенести рабочий день 31 декабря на выходной день 28 декабря (суббота).

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