Варшава, , 15:05 — REGNUM Польская прокуратура признала, что американский историк польского происхождения Ян Томаш Гросс не оскорбил польский народ, выразив своё мнение, что поляки, которые «по праву гордятся сопротивлением своего общества против нацистов», «во время войны убили больше евреев, чем немцев». Разбирательство по делу, возбуждённому по факту его высказываний в интервью немецкому изданию Die Welt в 2015 году, закрыто.

Как пояснила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Катовице Марта Завада-Дубек, в ходе следствия были собраны экспертные заключения Комиссии по расследованию преступлений против нации, Бюро исторических исследований Института национальной памяти, Института истории Силезского университета в Катовице, а также мнения экспертов.

«Из них следует, что не существует однозначных и определённых данных, касающихся числа лиц немецкой и еврейской национальности, погибших в результате действий поляков во время Второй мировой войны. Вопрос об оценке числа жертв по-прежнему остается в сфере исследований историков и по сей день порождает много споров научного характера», — передаёт слова пресс-секретаря «Польское радио».

Американский историк и социолог, профессор Принстонского университета Ян Томаш Гросс занимается главным образом историей Второй мировой войны и холокоста. Родился в Польше в польско-еврейской семье. Эмигрировал в США в 1969 году. В 1996 году был награждён орденом Заслуг перед Республикой Польша.