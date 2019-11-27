Москва, , 15:02 — REGNUM В деле участника акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова были допущены нарушения при расследовании. На этом основании сегодня, 27 ноября, Тверской суд Москвы вернул дело в прокуратуру.

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В судебной инстанции считают, что следствию не удалось точно определить время и место совершения преступления, передаёт ТАСС. Вопрос о возвращении дела Раджабова в надзорное ведомство для устранения нарушений поставила сама судья. Это ходатайство поддержала сторона защиты подозреваемого.

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Как сообщало ИА REGNUM, Самариддина Раджабова обвиняют по двум статьям УК РФ — в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии. Он, как утверждает следствие, бросил пластиковую бутылку с водой в сторону правоохранителей. Ранее Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.