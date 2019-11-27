Аддис-Абеба, , 15:09 — REGNUM Представители организаций гражданского общества (ОГО) и политических партий Эфиопии обсудили первый проект полицейской доктрины, разработанный министерством мира. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В своем вступительном слове министр мира Эфиопии Муферихат Камиль заявила, что проект нового документа был разработан для создания нейтральных полицейских сил, чья роль заключается в том, чтобы служить народу.

Министр добавила, что документ также направлен на то, чтобы повысить успехи, достигнутые ранее, и заполнить пробелы, наблюдаемые в основных обязанностях полиции и силовых учреждений.

Новая доктрина также направлена на улучшение отношений между федеральными и региональными органами полиции, а также на создание основы для укрепления отношений между полицией и обществом.