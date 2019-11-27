Ташкент, , 14:53 — REGNUM Сбой в системе электроснабжения метрополитена произошел в Ташкенте на станциях «Гафура Гуляма» и «Алишера Навои», сообщили 27 ноября в информационной службе УП «Тошкент метрополитени».

Отмечается, что в 10 часов 42 минуты (8:42 мск) на станциях «Гафура Гуляма» и «Алишера Навои» стало мигать освещение, но в 10:43 (8:43 мск) электроснабжение было восстановлено.

Сбой в системе электроснабжения не повлиял на график движения поездов, так как контактная сеть подвижного состава питается от источника, независимого от электроснабжения собственных нужд станций метро.

Напомним, 30 октября на станции «Буюк ипак йули» ташкентского метрополитена произошла временная задержка движения поездов из-за обнаружения подозрительного предмета. Работа была восстановлена спустя 3 минуты.

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