Астрахань, , 14:50 — REGNUM В Астрахани двух бывших сотрудников ДПС и их знакомого обвиняют в превышении должностных полномочий, в подстрекательстве и пособничестве в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Вечером 29 марта в Астрахани пьяный сотрудник ДПС на мосту через реку Царев выехал на полосу встречного движения и попал в ДТП. Чтобы избежать наказания, он договорился с другим инспектором, чтобы протокол составили не на него, а на его знакомого. Знакомый прибыл к месту аварии по просьбе виновника ДТП.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Подстрекательство к превышению должностных полномочий», «Пособничество в превышении должностных полномочий». Расследование завершено, дело направлено в суд.

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