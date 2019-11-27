Москва, , 15:11 — REGNUM За пять дней после запуска Московских центральных диаметров (МЦД) новые поезда «Иволга» перевезли более 760 тыс. пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Большая часть пассажиропотока пришлась на МЦД-2 «Курско-Рижский». На данном направлении поездами «Иволга» воспользовались 565 тыс. человек из 760 тыс. пассажиров. На МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» новые поезда перевезли 196 тыс. человек. В АО «Центральная ППК» отметили, что пассажиров МЦД также перевозят обычные электрички и «Аэроэкспрессы» на маршруте Одинцово — Окружная.

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На МЦД-2 курсируют «Иволги» увеличенной составности — до 11 вагонов. Также планируется увеличить составность новых поездов на МЦД-1.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, всего за первые пять дней работы Московскими центральными диаметрами воспользовались 2 млн пассажиров. Таким образом, на поезда «Иволга» пришлась треть пассажиропотока МЦД.