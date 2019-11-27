Москва, , 14:47 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) видит опасности платного дублера Кутузовского проспекта в Москве.

Платная дорога © ИА Красная Весна

«Но самая главная опасность — дублёр Кутузовского может стать только первой ласточкой. Потом сделают платными строящиеся рокады. А потом введут оплату за проезд по вообще всем более-менее широким дорогам. Закон формально будет соблюден — альтернативы всем шоссе Москвы есть, вот только дорога от окраины до центра займёт несколько часов», — отметил Лебедев в Facebook.

Разумеется, все эти нововведения будут вводиться под лозунги о защите прав москвичей, борьбе с пробками и, конечно, «по просьбе самих москвичей», рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП) протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».

Предполагается, что дублер Кутузовского проспекта станет продолжением северного обхода Одинцово и пройдет по промзонам вдоль путей Смоленского направления Московской железной дороги. Протяженность построенной в рамках проекта магистральной скоростной трассы без светофоров составит около 11 км, в сутки по ней планируется пропускать 30−40 тыс. автомобилей.