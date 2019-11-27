Кисловодск, Ставропольский край, , 14:53 — REGNUM На Ставрополье вынесли обвинительный приговор местному жителю, который вымогал деньги под видом члена экстремистских организаций. Кисловодский городской суд приговорил фигуранта к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что подсудимый в 2016 году разработал план по вымогательству 15 млн рублей. На первом этапе он отправлял потерпевшим письма от имени несуществующих экстремистских организаций с требованием передачи денежных средств.

Затем злоумышленник отправлял sms-сообщения, в которых угрожал потерпевшим расправой в случае отказа выполнить его требования. Занимался этим вымогатель с февраля по апрель 2016 года, а в мае следующего года его преступные действия пресекли сотрудники ФСБ России по Ставропольскому краю.