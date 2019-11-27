Самара, , 15:00 — REGNUM Новую праздничную иллюминацию установили на Крымской площади в Самаре. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в этом году Крымскую площадь впервые украсили так масштабно, установив три эффектных светодиодных фигуры, составляющих композицию «Деревья». В прошлые же годы здесь обходились украшением только деревьев.

По словам сотрудников «Самарагорсвета» новые конструкции очень легкие, поэтому быстро собираются. На сборку фигур, каждая из которых содержит 13 веток и 13 шаров, ушел всего один день.

Кроме этого, на площади будет смонтирован новый световой «Фонтан» с эффектом водяных струй.

По словам чиновников, в этом году в Самаре появятся 15 новых элементов иллюминации.

Напомним, что украшение города идет в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».