Токио, , 14:52 — REGNUM В ближайшие два года компания Nintendo планирует выпустить две игры по франшизе Metroid. Об этом 26 ноября на своей странице в Twitter сообщил инсайдер LeakyPandy.

https://twitter.com/LeakyPandy/status/1199077680945287168

Сообщается, что Nintendo перевыпустит Metroid Prime Trilogy HD, а также создаст ремейк игры Super Metroid. Точные даты релизов пока не сообщаются.

Напомним, Metroid — это популярная серия экшен-платформеров от японской компании Nintendo. Последняя игры франшизы (Metroid: Samus Returns) вышла в 2017 году.