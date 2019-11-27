Видное, Московская область, , 14:38 — REGNUM Жители подмосковного Видного заявляют о чрезмерном затягивании сроков строительства новой школы на 1225 мест, сдать которую обещали еще в 2015 году. С соотвествующей жалобой жители обратились к председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Представители инициативной группы жителей ЖК «Зелёные аллеи» заявили, что застройщик МИЦ «СтройКапитал» до сих пор не приступил к строительство школы на 1 225 мест, сдать которую изначально обещали еще в 2015 году. Позднее между застройщиком и администрацией Видного было заключено допсоглашение о переносе строительства на 2019 год с завершением в 2021 году. Однако работы так и не начались. По словам Брынцалова, он возьмет данный вопрос под личный контроль.

«Профильному комитету думы будет дано поручение — провести совещание с представителями Министерства строительства региона, муниципалитета и застройщика. Должна быть сформирована детальная дорожная карта по данному объекту», — заявил председатель Мособлдумы.