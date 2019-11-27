Панама, , 15:16 — REGNUM В Панаме количество случаев заражения лихорадкой денге превысило 3 600. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство здравоохранения Панамы.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество заражений пришлось на провинцию Колон.

Панамский минздрав призвал граждан соблюдать правила гигиены для того, чтобы обезопасить себя от заражения: избегать создания источников скопления комаров, которые как раз и могут быть разносчиками лихорадки, и не складировать мусор в своих жилищах.

По данным Панамериканской организации здравоохранения, по числу случаев заражения денге Панама занимает 8 место в Западном полушарии после Мексики, Никарагуа, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики и Белиза.