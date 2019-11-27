Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидирована крупная авария на теплотрассе, оставившая без тепла несколько многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 27 ноября.

Бригада компании «Ростовские тепловые сети» устранила дефект тепловой сети по улице Малюгиной. Подача тепла в жилые дома восстановлена. Однако горожанам советуют в случае отсутствия коммунального ресурса обращаться на «горячую линию» минЖКХ.

ИА REGNUM напоминает, что это не первая авария на ростовских теплосетях за последние дни.

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