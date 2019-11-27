Саранск, , 14:34 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков поздравил многодетных женщин республики с Днем матери в ходе торжественного мероприятия. Почетные дипломы главы региона были вручены 22 многодетным матерям, почетные дипломы «За заслуги в воспитании детей» — 20 многодетным семьям, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«В Мордовии особое внимание уделяется вопросам поддержки семьи, защите материнства и детства. С радостью могу отметить, что за последние 6 лет количество многодетных семей в республике выросло в полтора раза — у нас стало на 2 тыс. многодетных семей больше», — подчеркнул Волков. В семьях, которые участвуют в торжестве, воспитываются 213 детей.

По его словам, для республики основным является нацпроект «Демография», поскольку необходимо преодолеть демографический провал 90-х годов и добиться прироста населения Мордовии.

«Сейчас республикой разработан пофакторный план рождаемости, то есть вопросы демографии мы стараемся решать комплексно — от создания рабочих мест и доступного жилья до хорошей медицины и образования», — констатировал глава региона.

В частности, за пять лет расходы на выплату ежемесячных пособий при рождении третьего и последующих детей выросли более чем в 10 раз — с 34 до 350 млн рублей. Материнский капитал получили более 7,5 тыс. семей, 98% направили эти средства на улучшение жилищных условий. Более 5 тыс. семей воспользовались правом льготной ипотеки под 5% годовых. За рождение каждого ребенка в республике списывается часть ипотечного кредита. Только в этом году данной мерой поддержки воспользовались 111 семей, причем 15 семьям ипотечный долг был списан полностью.

«Сейчас по решению президента России Владимира Путина в стране запущен новый механизм поддержки — программа «Семейной ипотеки» под 6% годовых. Ее участниками могут стать семьи, в которых, начиная с прошлого года, родился второй и последующие дети. Причем по факту многие банки выдают кредит по этой программе под более низкую ставку — от 4% до 5%. То есть даже ниже, чем по республиканской программе льготной ипотеки», — заявил Волков.

В завершении мероприятия глава Мордовии поблагодарил присутствующих матерей за то, что «обогатили страну и республику, украсили этот мир улыбками своих сыновей и дочерей». Он заверил, что власти региона и в дальнейшем будут оказывать всемерную поддержку многодетным семьям, создавать необходимые условия для воспитания подрастающего поколения.