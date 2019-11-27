Москва, , 14:33 — REGNUM Россиянин Сергей Шмаков 26 ноября 2019 года установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела. Стрелок уложил группу из пяти выстрелов в мишень размером 60×60 см. Дальность до мишени составляла 2000 метров. Использовалась пассивная ночная оптика (без подсветки).

Для установления рекорда был применён полностью российский стрелковый комплекс в составе снайперской винтовки СВЛК-14 «Сумрак» от Lobaev Arms и ночного прицела компании «Дедал». Винтовка СВЛК-14 «Сумрак» была в калибре .408 CheyTac (10,3 мм).

Бренд Lobaev Arms принадлежит ООО «Конструкторское бюро интегрированных систем» (КБИС). Компания находится в городе Таруса Калужской области. Основателем бренда Lobaev Arms и главным конструктором ООО КБИС является Владислав Лобаев. Он, кстати, и автор известной в профессиональных кругах книги «Снайпинг».

Техническая кучность винтовки СВЛК-14 «Сумрак» не превышает 0,3 угловой минуты, т. е. на дальности 100 метров группа из пяти выстрелов помещается в окружность диаметром 8,7 миллиметра. Окружность отмечается по центрам попаданий в мишень. Для калибра .408 CheyTac (10,3 мм) это практически означает попадание пули в пулю.

Следует заметить, что по стандартам НАТО к снайперскому оружию относятся винтовки, имеющие техническую кучность до 1 угловой минуты.

Ранее, 3 октября 2017 года, из винтовки СВЛК-14 «Сумрак» был поставлен мировой рекорд по дальности точного выстрела. На дальности 4210 метров российским стрелком Андреем Рябинским была поражена квадратная мишень размером 1×1 метр.

Lobaev Arms — это единственная в мире компания, которая производит серийные снайперские винтовки, позволяющие вести прицельный огонь на дальность более двух километров.

ИА REGNUM ранее сообщало о новых моделях винтовок Lobaev Arms. Среди них есть сверхдальнобойная снайперская винтовка DXL-4M, дальность эффективной стрельбы из которой в калибре .375 CheyTac (9,5 мм) составляет 2800 метров.