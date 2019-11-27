Вашингтон, , 14:53 — REGNUM В сети появился первый трейлер хоррор-экшена Last Year: Afterdark. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале игры 26 ноября.

В Last Year: Afterdark игроки управляют пятью школьниками, которые сражаются с чудовищем — огромным пауком. Монстром также управляет один из геймеров.

Ранее игра выходила только в магазине сервиса Discord. В декабре разработчики обещают выпустить её в Steam.

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