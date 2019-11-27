Тулун, Иркутская область, , 14:31 — REGNUM Жителям города Тулуна, пострадавшего от летнего паводка в Приангарье, предстоит пережить зиму в требующих капитального ремонта домах. Люди жалуются на условия, жить в которых невозможно, пишет 27 ноября деловая газета «Взгляд».

Так, на улице Рабочий городок одну из трех пятиэтажек расселили полностью, а в двух остальных вывезли только жильцов первых двух этажей. На остальных этажах люди живут с подводкой «электропроводов по воздуху на честном слове» и отремонтированными за миллионы рублей подвалами.

В соседнем Тайшетском районе мать с четырьмя детьми живет в доме с деревянными столбиками вместо фундамента. Жилище непригодно для жизни, в доме выгнуты окна, грибок и плесень, однако по документам ему требуется капремонт.

«Ни одного здорового ребенка, котенка, никого здоровых. Сама пневмонией переболела. И так — в каждой квартире на затопленных этажах. Никакая дезинфекция не берет», — рассказала женщина с улицы Рабочий посёлок в Тулуне.

Одна из жительниц улицы Песочной живет в бане, так как её одноэтажный дом водой «развернуло, подняло, по самую крышу заполнило, но не снесло».

По утерянному и испорченному жилью в Тулуне и окрестностях выдано 7727 заключений. 6901 жилое помещение признано непригодным, 2738 — подлежат капремонту. 6899 семей обратились за сертификатами, 6614 семей их уже получили, 3306 семей приобрели жилье. Заявления на капремонт получены от 2880 граждан.

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