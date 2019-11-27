Лыткарино, Московская область, , 14:28 — REGNUM В Лыткарино (городской округ Люберцы) до сих пор ждут установки дорожного освещения на новой транспортной развязке, строительства которой завершли еще в 2018 году. С соотвествующей жалобой к председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову (обратился житель областного города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мособлдумы.

На приеме обнаружилась еще одна проблема дорожной инфраструктуры Лыткарино. На Лыткаринского шоссе три полосы сужаются в одну из-за чего образуются постоянные пробки. По словам Брынцалова, он направит соотвествующее обращение в министерство транспорта региона, стобы ускорить работы по установке освещения.

«Что касается расширения дороги — здесь необходимо проектирование и расчёты по финансированию, поэтому вопрос будет вынесен на обсуждение профильным комитетом думы совместно с коллегами из минтранса и администрации городского округа», — заявил председатель Мособлдумы.