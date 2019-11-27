Углич, Ярославская область, , 14:26 — REGNUM В Ярославской области из-за поломки томографа пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Углича и ближайших районов остались без возможности исследования по месту лечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил житель Углича. Люди говорят, что это значительно ухудшило медицинскую помощь больным.

Томограф

«Сейчас в больнице сломан томограф, основной метод компьютерной диагностики — компьютерная томография — не доступен больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нужна какая-то деталь, по секретной информации работников больницы, цена вопроса 100 тысяч рублей! А реальная цена вопроса — жизни людей! При остром сосудистом нарушении важно доставить больного в течение 200 минут в специализированное лечебное учреждение и начать лечение. Сейчас больных везут в Рыбинск на компьютерную томографию и назад, 3 часа уходит на всё, время уходит, возможность восстановления уходит, люди страдают, родственники страдают», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель Углича.

По словам жителя города, не во всех случаях транспортировка больного в Рыбинск возможна. Больных лечат без подтвержденного на томографе диагноза. В больнице подтвердили факт поломки аппарата и сообщили, что на его ремонт уйдет несколько месяцев.

«На балансе больницы стоит компьютерный томограф «Toshiba» 2009 года и в прошлую пятницу он вышел из строя. Незамедлительно мы связались с обслуживающей томограф организацией. Выезд специалиста к нам в регион обещали организовать в течение нескольких месяцев. Кроме того, мы сразу же связались с департаментом здравоохранения и совместно построили схему маршрутизации пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Согласно этой схеме, временно, пациентов с подозрением на ОНМК транспортируем в ближайший к нам первичный сосудистый центр, который находится в больнице №1 Рыбинска. Это порядка 70 км. Пациенты в тяжелом состоянии, остаются для дальнейшего лечения в Рыбинске. Остальных с результатами обследования компьютерной томографии и первичного осмотра невролога мы возвращаем в Углич на лечение», — рассказал главный врач Углической ЦРБ Михаил Кривов.

Угличская ЦРБ является первичным сосудистым центром, оказывающим помощь пациентам из Угличского, Брейтовского, Мышкинского, Некоузского, Борисоглебского, Большесельского и частично Переславского районов.

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