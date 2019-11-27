Ставрополь, , 14:26 — REGNUM Благоустройство дворов завершается на Ставрополье в рамках реализации краевой госпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2019 год. На выполнение работ из краевого бюджета было выделено 200 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Наибольший объем работ выполнен в городе Ставрополе, где специалисты благоустроили 12 дворов по улицам Дзержинского, Краснофлотская, 50 лет ВЛКСМ, Шпаковская, Карла Маркса, Серова, Морозова, Ломоносова и Кулакова.

Также завершено благоустройство дворов в Железноводске, Невинномысске, Ипатово, Светлограде и селе Александровском. Рабочие обновили дворовые проезды, установили новые бордюры, скамьи, урны, фонари, оборудовали детские игровые площадки.

Еще в двух городах Ставропольского края — Благодарном и Кисловодске — работы по благоустройству во дворах близится к завершению.

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