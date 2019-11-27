Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Максимальный уровень игрока в Apex Legends повысится с 100-го до 500-го. Об этом разработчики игры рассказали на официальном сайте своего проекта 26 ноября.

При этом получить 100-й уровень (который ранее был максимальным) теперь станет проще — для этого понадобится на 5% меньше опыта. Разработчики также добавят в игру 36 новых талисманов для оружия.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательская игра в поджанре «королевской битвы». В ней геймеры, управляя уникальными персонажами, сражаются друг с другом за звание последнего выжившего.

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