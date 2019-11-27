Москва, , 14:43 — REGNUM Осенью Москва потратила 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев с газонов. Расследование на эту тему опубликовал на сайте «Медузы» журналист Иван Голунов.

В материале говорится со ссылкой на экоактивистов, что собирать опавшие листья нельзя, поскольку деревья лишаются естественного удобрения и защиты от холода. Несколько лет подряд в «Активном гражданине» проводились опросы на эту тему. Жители могли выбрать, будут ли убирать листья в их дворе. Однако, по сути, для изменения порядка уборки листьев от двора должны были проголосовать не менее 70 человек, при этом 70% из них — за вариант, отличающийся от действующего регламента. За четыре года проведения голосования ни в одном дворе порядок уборки листьев не удалось изменить при помощи голосования на «Активном гражданине». Это подтвердили в пресс-службе проекта, уточнив, что голосование по данному вопросу больше не проводится.

По оценке издания, на сбор листьев с сентября по ноябрь 2019 года в Москве потратили более 850 миллионов рублей. При этом только в одном округе в тендере указали цель расходов, в других ее обозначили как «растительные отходы», «вывоз отходов, образующихся в результате уборки дворовых территорий» или «вывоз и утилизацию случайного мусора», который тем не менее вывозится только осенью.

Кроме того, как отмечает издание, чаще всего непонятно, куда деваются вывозимые листья. Только в нескольких контрактах говорится, что вывоз осуществляется на полигон в Рязанской области.

Правила осенней уборки листьев были утверждены в 2002 году Юрием Лужковым, который на тот момент занимал должность мэра столицы. По этим правилам опавшую листву должны убирать в радиусе 25 метров от магистралей, 10 метров от улиц и пяти метров от дворовых проездов и дорожек. Чиновники говорят, что опавшие листья представляют угрозу безопасности горожан — листва может засорять водостоки, подниматься ветром и разлетаться, на мокрых листьях легко поскользнуться.

Однако на деле листву чаще всего собирают со всего двора, а не только в утвержденном приказом 2002 года радиусе. Местные жители, пишет автор, часто конфликтуют с дворниками, которые собирают листву со всей дворовой территории. Департамент природопользования и охраны окружающей среды стабильно поддерживает горожан в спорах об уборке листьев, призывает писать жалобы на нарушения при уборке листьев, грозит штрафами коммунальщикам за незаконную уборку. Однако, как отмечает издание, узнать, заплатило ли хоть одно районное предприятие ГБУ «Жилищник» такой штраф, журналистам не удалось.