Лос-Анджелес, США, , 14:26 — REGNUM Американский геймдизайнер Эрик Бароне выпустил масштабное обновление для своей игры Stardew Valley, добавляющее в проект множество новых предметов и функций. Об этом он рассказал на своём официальном сайте 26 ноября.

Обновление 1.4 добавит в Stardew Valley более ста новых предметов и несколько уникальных зданий. Так, теперь геймеры смогут строить «пруд с рыбками», в котором можно будет разводить рыб и получать с них икру.

Напомним, Stardew Valley — это популярная игра в жанре симулятора жизни, созданная Эриком Бароне в одиночку. Релиз проекта состоялся в 2016 году.

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