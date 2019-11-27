Ташкент, , 14:12 — REGNUM Сроки сноса стадиона «Пахтакор» в центре Ташкента пока остаются неизвестными из-за работы над проектом нового стадиона, сообщили 27 ноября в пресс-службе клуба.

Отмечается, что в настоящее время проект нового стадиона находится на стадии подготовки. В частности, свои предложения предоставили около 20 компаний. Планируется, что новый объект будет соответствовать требованиям ФИФА.

Кроме этого, проект стадиона будет проходить процедуры согласования во всех государственных институтах, так как объект находится в самом центре Ташкента.

Напомним, 26 ноября СМИ Узбекистана сообщили, что футбольный стадион «Пахтакор» закрывается в связи с началом строительства нового стадиона.

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