Москва, , 14:04 — REGNUM Депутаты Московской городской думы отказались выделять дополнительные 10 млрд рублей для ФГУП «РАДОН». Соответствующее решение было принято 27 ноября на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные средства планировалось направить на ликвидацию могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово, вдоль которого планируется построить Юго-Восточную хорду столицы. Источники финансирования планировалось получить путём сокращения расходов на строительство объектов дорожной инфраструктуры столицы.

При этом депутаты Мосгордумы поддержали поправку департамента финансов столицы, согласно которой финансирование ФГУП «РАДОН» планируется увеличить на 165 млн рублей. Эти средства должны пойти на исследование радиоактивного могильника.

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