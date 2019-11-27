Ташкент, 27 ноября 2019, 13:59 — REGNUM Рейс Санкт-Петербург — Бухара авиакомпании Uzbekistan airways не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за густого тумана в Бухаре, сообщает 27 ноября издание «Подробно.uz».
Отмечается, что экипаж самолета принял решение совершить посадку в аэропорту Навои. Рейс приземлился в 12 часов 58 минут (10:58 мск). Самолет проходит подготовку для вылета в аэропорт Бухары.
Напомним, 30 октября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту Москва — Куляб, приземлился в аэропорту Ташкента из-за плохих погодных условий. Позднее вылет в Куляб был задержан из-за технических неисправностей.
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