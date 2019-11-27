Иваново, , 13:43 — REGNUM Памятник русскому изобретателю, создателю авиационного ранцевого парашюта Глебу Котельникову открыт на территории завода «Полет» в Иванове 26 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова («Единая Россия»), генеральный директор АО «Полет» Ивановский парашютный завод Юлия Портнова.

В Иваново открыт памятник изобретателю ранцевого парашюта Фото Дмитрий Рыжаков — пресс-служба правительства Ивановской области

«Где, как не у нас в Иванове открыть памятник Глебу Котельникову — талантливому самоучке, который придумал первый ранцевый парашют. И мы сегодня присутствуем на предприятии, которому в этом году исполняется 95 лет, завод производит около 90 процентов всех парашютов для наших Вооруженных сил, работает уверенно и наращивает производство», — сказал на церемонии Станислав Воскресенский.

«Каждый из нас, кто прыгал с парашютом, знали, что это усовершенствованный парашют Котельникова. Мы, первые космонавты, начиная с Юрия Гагарина, приземлялись на парашютах, это потом появились более совершенные системы», — отметила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Идея установки памятника Глебу Котельникову возникла после того, как директору предприятия на одном из книжных развалов во Франции попалась на глаза книга, посвящённая изобретателю. Именно после этого на предприятии решили переиздать его книгу, а затем сумели найти парашют Котельникова и сделать две его копии — одна из них находится в музее завода.

Глеб Евгеньевич Котельников (30 января 1872 — 22 октября 1944) родился в Санкт-Петербурге. Конструктор-самоучка создал первый парашют, уложенный в ранец: 27 октября 1911 года он запатентовал свое изобретение «РК-1» (русский, котельниковский, первый). После революции, в годы гражданской войны, парашютами Котельникова пользовались воздухоплавательные части Красной армии. В 1923 году Котельников выпустил новый, полужесткий ранцевый парашют «РК-2», а в 1924 году — полужесткий ранцевый парашют «РК-3». В 1926 году Котельников передал все свои изобретения советскому правительству.