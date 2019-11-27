Нур-Султан, , 13:43 — REGNUM Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Садвакас Байгабулов подал в отставку после критики президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает 27 ноября издание Tengrinews.kz.

Главный санитарный врач Нур-Султана заявил, что социальные сети прочно вошли в общественно-политическую жизнь Казахстана и стали инструментом для решения многих проблем.

Байгабулов добавил, что руководителям государственных органов необходимо оперативно реагировать на жалобы в социальных сетях, чтобы не попасть под критику главы государства.

Напомним, 8 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал руководство департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана за жалобы жителей столицы в социальных сетях.