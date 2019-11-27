Новосибирск, , 13:39 — REGNUM Первый из десяти детских садов, запланированных к сдаче в 2019 году, открыли 27 ноября в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии города.

В церемонии открытия нового детсада №154 на улице Виктора Шевелёва принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Дошкольное учреждение должно принять детей в декабре. Новый детсад будут посещать 220 детей от двух до семи лет.

«Это важное событие для жителей «Просторного», поскольку открытие садика частично решает проблему нехватки дошкольных мест. Микрорайон активно развивается, растёт, здесь много молодёжи, и спрос на садики высокий», — прокомментировал Локоть.

Власти Новосибирска обещают, что до конца текущего года в городе откроют десять новых детских садов. Из них семь построили в рамках нацпроекта «Образование», два — по федеральной целевой программе «Жилище». Ещё один детсад муниципалитет выкупит у застройщика.

Напомним, строительство детсада под названием «Лукоморье» на ул. Виктора Шевелёва в Новосибирске началось в 2017 году. Из федерального, областного и городского бюджетов на эти цели выделили 252,2 млн рублей.

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