Брянск, , 13:39 — REGNUM Четыре кабинета и примыкающий к ним коридор временно закрыли на втором этаже средней школы №33 Брянска, где с потолка осыпалась штукатурка. Такое решение принято в целях соблюдения мер безопасности на время ремонтных работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочая комиссия завершила обследование потолка в школе. Специалисты выяснили, что старый корпус здания был оборудован шиферной крышей. Перед началом этого учебного года на капитальный ремонт кровли из бюджета выделили более 2,5 млн рублей — шифер полностью заменили на металлочерепицу. Работы завершились три недели назад, но ещё до проведённого ремонта на потолке образовывалась течь и штукатурка успела напитаться влагой. Рабочие вскрыли подвесной потолок в кабинете и обнаружили в нескольких местах участки провисания отсыревшего строительного раствора. На время устранения неполадок принято решение закрыть четыре учебных кабинета и примыкающий к ним коридор. В управлении образования отметили, что ремонт не отразится на учебном процессе.

Напомним, в школе во время занятий с потолка осыпалась штукатурка площадью около 0,5 кв. м. Она задела двух учеников седьмого класса, медицинское вмешательство не потребовалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В брянской школе на учеников обрушилась штукатурка