Тобольский район, Тюменская область, , 13:37 — REGNUM В Тюменской области на год закроется на карантин озеро Андреевское, рыба из которого стала источником заражения гаффской болезнью 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района. Об этом заявила 27 ноября глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании аграрного комитета Тюменской областной думы.

В течение карантина специалисты изучат водоросли водоёма, грунт, его обитателей. Жители окрестных деревень попадут под наблюдение врачей, которые будут проводить экспресс-диагностику, лабораторные анализы и прочее.

Напомним, 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района были госпитализированы в октябре с редким диагнозом «гаффская болезнь» в медучреждения Тюмени и Тобольска. Новых случаев гаффской болезни в регионе не зафиксировано, пострадавшие на данный момент выписаны. Из резервного фонда Тюменской области каждому жителю деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево Тобольского района выплачено по 10 тыс. рублей. Решается вопрос о продовольственной безопасности жителей данных поселений.

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