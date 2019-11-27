Нур-Султан, , 13:37 — REGNUM Десять лет скрывался от следствия выходец из Ингушетии, которого подозревают в покушении на убийство жителя Кабардино-Балкарии. В ноябре 2019 года его нашли и задержали в Казахстане. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Преступление, за которое был объявлен в розыск житель Ингушетии, было совершено еще в сентябре 2009 года. По версии следователей, 39-летний подозреваемый хотел ограбить своего знакомого, у которого имелась крупная сумма денег. Злоумышленник выстрелил шесть раз в свою жертву, находясь в салоне автомобиля.

Однако, несмотря на серьезные ранения, пострадавший сумел выскочить из машины и позвать на помощь. Испугавшийся преступник скрылся с места происшествия. Ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство и незаконный оборот оружия.

Все это время розыск не прекращался, и в ноябре 2019 года подозреваемый был найден в Казахстане. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении него возобновлено.