Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Компания Facebook приобрела чешскую игровую студию Beat Games, которая стала известна после того, как выпустила свою VR-игру Beat Sabre. Об этом 26 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Сейчас она станет одним из подзразделений Oculus Studios, при этом её штаб-квартира останется в Праге. Пресс-служба соцсети отказалась сообщать журналистам подробности о совершенной сделке.

«Beat Games — сильная команда с доказанным потенциалом в области виртуальной реальности, игр и музыки», — написал на своей странице в соцсети руководитель направления виртуальной и дополненной реальности в Facebook Майкл Верду.

Напомним, релиз VR-игры Beat Sabre состоялся в мае 2018 года. Она предлагает геймеру, погружённому в виртуальную реальность, под ритмичную музыку уничтожать летящие в него блоки при помощи двух световых мечей.

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