Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM Половина жителей Ростовской области не считает необходимым прививаться от гриппа. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе процедуру вакцинации прошли 2 млн 122 тыс. 090 человек, передаёт ИА REGNUM.

Так, процент населения, прошедших процедуру вакцинации, составил 50,3%. Привито 465 тыс. 652 ребёнка и 10 тыс. 112 беременных женщин.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по сравнению с предшествующей неделе число заболевших ОРВИ выросло как в Ростовской области, так и в региональном центре.

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