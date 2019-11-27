Ростов-на-Дону, 27 ноября 2019, 13:32 — REGNUM Половина жителей Ростовской области не считает необходимым прививаться от гриппа. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе процедуру вакцинации прошли 2 млн 122 тыс. 090 человек, передаёт ИА REGNUM.
Так, процент населения, прошедших процедуру вакцинации, составил 50,3%. Привито 465 тыс. 652 ребёнка и 10 тыс. 112 беременных женщин.
ИА REGNUM ранее сообщало, что по сравнению с предшествующей неделе число заболевших ОРВИ выросло как в Ростовской области, так и в региональном центре.
Читайте по теме: В Ростовской области растёт число заболевших ОРВИ
Читайте ранее в этом сюжете: Почти половина ростовчан не спешат прививаться от гриппа