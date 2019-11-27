Москва, 27 ноября 2019, 13:30 — REGNUM Фотография макета трассы М-12 Москва — Казань опубликована 27 ноября телеграм-каналом «Пул №3».
По данным источника, макет готовятся показать президенту РФ Владимиру Путину.
«Трасса Москва — Нижний Новгород — Казань — уже дошла до стадии макета. Сейчас его покажут Путину», — пишет канал.
По схеме М-12 проходит южнее существующей трассы М-7 на всём протяжении, кроме участка во Владимирской области. Максимальное расстояние между двумя дорогами достигается в Нижегородской области. При этом расстояние от М-7 на выезде из Москвы существенное. Исходя из схемы, можно предположить, что трасса может быть проведена между Балашихой и Люберцами.