Москва, , 13:30 — REGNUM Российские туроператоры или страховые компании должны нести расходы по перевозке и лечению туристов в случае чрезвычайной ситуации за границей, об этом 27 ноября сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что все расходы потребителей, в том числе на лечение, перевозку, оказание юридических услуг, должны быть компенсированы туроператором (или страховой компанией), если ЧП произошло в рамках услуг, включенных в турпродукт (перелет, размещение, трансфер).

Кроме того, возмещаются убытки потребителей, связанные с утратой имущества, добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 ноября в Доминиканской Республике туристический автобус, следовавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком. В этот момент в салоне находились 39 туристов из России. В настоящее время семь туристов находятся в тяжелом состоянии. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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