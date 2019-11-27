Приозерск, Ленинградская область, , 13:31 — REGNUM Завершена реконструкция последнего грунтового участка федеральной трассы «Сортавала», соединяющий Ленинградскую область с Республикой Карелия. Благодаря этому время в пути от Приозерска (Ленобласть) до Карелии сократилось до 30 минут. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, федеральная дорога А-121 «Сортавала» связывает Санкт-Петербург с городами Приозерск, Сортавала и множеством других населенных пунктов Карельского перешейка. Трасса начинается от КАД Петербурга, идёт на север по Всеволожскому и Приозерском районам Ленинградской области, после Хийтолы на северо-восток вдоль побережья Ладожского озера по территории Республики Карелия через города Лахденпохья и Сортавала, затем поворачивает на восток и стыкуется с трассой Р-21 «Кола» в районе поселка Пряжа.

В Ленинградской области до поселка Лосево автодорога представляет собой четырёхполосное асфальтированное шоссе с разделением встречных потоков и развязками в двух уровнях, далее до границы с Карелией трасса становится двухполосной.

«Ликвидирован пятикилометровый грунтовый разрыв на границе области и Карелии, теперь трасса на всем протяжении комфортна для автомобилистов. Проведена действительно большая работа для того, чтобы жители и гости нашего региона пользовались магистралью, отвечающей высоким стандартам безопасности движения», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В процессе реконструкции дорожники провели много буровзрывных работ, построили 10 км новой дороги, 2 моста через реку Тихая, путепровод над железнодорожными путями и 14 км современных линий электроосвещения. Организована площадка для отдыха, где все желающие могут полюбоваться красотой природы Карельского перешейка.

https://www.instagram.com/p/B5XVMY-Iycy/