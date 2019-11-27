Рязань, , 13:31 — REGNUM Наследников трёх объектов недвижимости в Рязани разыскивает администрация города, сообщает корреспондент. Владельцы квартир скончались, и если их родственники не объявятся в течение месяца, собственность переоформят в ведение муниципалитета.

В частности, собственник квартиры в доме 2 корпус 2 по улице Зубковой скончался в апреле 2019 года. Владелица ½ доли в праве собственности на квартиру на улице Матросова, дом 3, а также земельного участка в ТСН «Сад №2 завода САМ», скончалась в мае 2012 года.

Недвижимость обладает признаками вымороченного имущества. По закону объекты переоформят в муниципальную собственность.