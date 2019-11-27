Великий Новгород, , 13:28 — REGNUM Новгородские судебные приставы проанализировали базу данных должников и выяснили: чаще других становятся должниками по алиментам те, кто родился в год Тигра. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

К такому анализу судебных приставов надоумила одна из заявительниц, которая разыскивала бывшего супруга, задолжавшего на содержание детей более 200 тыс. рублей. По её словам, «мужчина родился в год Тигра, но ведёт себя как заяц, прячущийся от всех».

Новгородские приставы проанализировали базу данных, в которой числится 6190 должников по алиментам.

«Оказалось, что максимальное количество из них действительно родились в год Тигра. А вот те, кто появился на свет в год Петуха или Свиньи, свои обязательства перед детьми исполняют более добросовестно», — отметили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Одновременно приставы проверили даты рождения неплательщиков по зодиакальному гороскопу и выяснили, что большинство (836 человек) родились под знаком Девы и только 208 оказались Львами.

По данным управления ФССП по Новгородской области, с начала 2019 года сотрудники новгородского управления взыскали 140 млн рублей по алиментам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая сумма долга по алиментам в регионе превышала 1,5 млрд рублей.

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