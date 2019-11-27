Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной советской разведчицы Гоар Вартанян выразил её родным и близким президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам 27 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин был хорошо знаком с Гоар и её мужем Геворком Вартаняном. Её муж ушел из жизни в 2012 году, уже после этого Путин принимал разведчицу в Кремле и сам приезжал к ней в гости.

«Это тяжелая утрата», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, разведчица-нелегалГоар Вартанян скончалась 25 ноября в возрасте 93 лет. Она послужила прообразом героини фильма «Тегеран-43», посвященном операции советской разведки во время тегеранской встречи Рузвельта, Черчилля и Сталина.

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