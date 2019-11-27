Варшава, , 13:14 — REGNUM В предстоящей видеоигре Cyberpunk 2077 постельные кат-сцены (внутриигровое видео, зачастую выполненное на базе «движка» игры) будут создавать при помощи технологии захвата движений. Об этом 27 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Ранее разработчики уже упоминали, что проигрывание всех подобных сцен будет реализовано в режиме от первого лица, чтобы не нарушать «процесс погружения» геймеров в мир игры. Во время общения с фанатами представители студии CD Projekt рассказали, что для создания секс-сцен они часто использовали технологию захвата движений.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели игры пока не решили, какой именно будет модель монетизации мультиплеера в игре. Стоит отметить, что ранее разработчики отрицательно высказывались по поводу модели микротранзакций.

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