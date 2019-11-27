Анкара, , 13:16 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой сообщило, что террористка, задержанная в Адане в рамках расследования, направленного против Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, совершила деятельное раскаяние и пошла на сотрудничество со следствием, сообщив, что в зашифрованных сообщениях террористов, содержащих планы терактов, использовались «эмодзи».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, двадцатилетняя сирийка Мирай Х. вместе с двумя подельницами была передана 12-му суду Планы по тяжким уголовным преступлениям с обвинением в попытке «нарушить единство государства и целостность страны» и требованием пожизненного тюремного заключения строгого режима. Обвиняемая рассказала, что вступила в террористическую группировку после убеждения ее двумя боевиками в 2014 году, после чего ее обучили обращению с оружием и взрывчатыми веществами.

Мирай Х. заявила: «Был специальный список «эмодзи», использовавшийся для зашифрованной переписки в WhatsApp по поводу планировавшихся терактов. Плачущий смайл — продолжай наблюдение, гитара — время теракта вечером в 20:00, направленный вниз большой палец — можешь действовать, сердце — гражданский, паста — мне нужны деньги, печальный смайл — действовать затруднительно, думающий смайл — где ты. Я отправляла зашифрованные таким образом послания членам организации. Тому, кто был обучен шифрам, строго запрещалось связываться по телефону».