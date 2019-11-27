Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В Ростовской области в период с 18 по 24 ноября 2019 года ОРВИ заболели почти 10,9 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что недельный показатель ниже эпидемического порога на 36,4%. Однако показатель заболеваемости в сравнении с предшествующей неделей вырос на 8,7%.

В Ростове-на-Дону за этот же период зарегистрировано более 3,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 39,1%, но выше показателя предшествующей недели на 10,6%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с начала 2019 года в Ростовской области пневмония была диагностирована у 10 тыс. 402 человек, что на 9% ниже уровня заболеваемости 2018 года.

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